Политолог Корнилов: любая реформа ООН всерьез угрожает интересам России

Напомним, Индия наряду с Бразилией, Южной Африкой, Германией и Японией всерьез рассматривает возможность получения постоянного места в Совете Безопасности ООН. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что в СБ должны быть представлены «страны густонаселенные и развивающиеся». Но пока в международном сообществе нет общего понимания того, как эту реформу проводить, какими должны быть эти государства, и должны ли они быть постоянными членами Совбеза.