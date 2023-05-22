Политолог Корнилов: любая реформа ООН всерьез угрожает интересам России

ООН не отражает «реалии дня сегодняшнего» и нуждается в реформе, заявил накануне глава правительства Индии Нарендра Моди. По мнению российского политолога Владимира Корнилова, разговоры об этом вести можно, но ничего менять ни в коем случае нельзя.
Нарендра Моди считает, что организации, которые были созданы в XX веке, не отражают действительности XXI века. По этой причине и требуется «реформировать такие большие институты, как ООН», заявил премьер-министр. Моди полагает, что ООН должна «стать голосом глобального Юга», иначе организация будет просто «говорильней», передает Economic Times.
Напомним, Индия наряду с Бразилией, Южной Африкой, Германией и Японией всерьез рассматривает возможность получения постоянного места в Совете Безопасности ООН. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что в СБ должны быть представлены «страны густонаселенные и развивающиеся». Но пока в международном сообществе нет общего понимания того, как эту реформу проводить, какими должны быть эти государства, и должны ли они быть постоянными членами Совбеза.
По мнению российского политолога, обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова, сейчас — далеко не самое лучшее время для того, чтобы расшатывать главную международную структуру.
«Я очень надеюсь, что на данный момент проведение любых реформ в ООН — это нереальная вещь. Мы на протяжении всех последних лет видим много заявлений, что «ООН — устаревшая организация», что Совбез ООН никак не отражает геополитического расклада сил, и фактически «заморозила» расклад мировых сил на уровне 1945 года. И мы даже слышали недавно, как глава МИД РФ Сергей Лавров, председательствуя в Совбезе ООН, тоже предлагал расширить исполнительный орган этой организации за счет влиятельных стран Латинской Америки, Африки и Азии», — напомнил Корнилов.
Но при этом мы понимаем, почему с идеей реформы ООН так носятся страны Запада, а также Украина, продолжил он.
«Они хотят при помощи этой реформы, ни много ни мало, лишить Россию членства в Совбезе организации, вместе с правом вето. Все это, напомню, наша страна получила, понеся тяжелейшие, многомиллионные человеческие потери ради победы во Второй Мировой войне. Теперь западные государства активно работают над тем, чтобы лишить нас этих международных привилегий, — указал аналитик. — При этом понятно, что любые попытки провести реформу приведут к полному развалу ООН как таковой, превращению ее в Лигу Наций и совершенно бесполезную и неэффективную структуру».
Корнилов напомнил — однажды СССР уже отказался принимать участие в заседании Совбеза ООН, и не воспользовался своим правом вето.
«Как следствие, мы получили Корейскую войну, которая длилась три года под «шапкой» миротворческой операции ООН. Я не думаю, что кто-то из наших политиков рискнет повторять этот эксперимент. Надеюсь, что разговоры о необходимости реформирования организации продолжатся и дальше, но до практической реализации дело не дойдет. Потому что это будет очень чревато последствиями как для мировой безопасности в целом, так и для самой структуры ООН», — заключил аналитик.
Напомним, как заявил 22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые предложения о реформировании ООН «должны быть приняты на основании общего консенсуса». Песков отметил, что тема реформы ООН «не первый год обсуждается», и этот вопрос поднимали многие страны. «Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — сказал он.