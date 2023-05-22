Порядка 370 млн рублей направят на детский лагерь в Калининградской области

Возведение нового корпуса детского лагеря имени Аркадия Гайдара в Светлогорске Калининградской области городские власти оценили в 370 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.
Как пишет «Агентство Бизнес Новостей», в городской администрации приняли решение направить субсидию центру «Юность». Планируется, что корпус лагеря сможет вместить 160 человек. Разработка и оформление всей документации и выполнение строительных работ займут один год и четыре месяца.
Подготовительные работы планируют начать в августе, а строительные – в ноябре будущего года. Сдать объект должны в 2025 году. Детское заведение расположено на улице Балтийской. Оно было открыто в 1956 году. В настоящее время учреждение объединено с центром «Юность» и лагерем имени Белоусова.