Порядка 370 млн рублей направят на детский лагерь в Калининградской области

Подготовительные работы планируют начать в августе, а строительные – в ноябре будущего года. Сдать объект должны в 2025 году. Детское заведение расположено на улице Балтийской. Оно было открыто в 1956 году. В настоящее время учреждение объединено с центром «Юность» и лагерем имени Белоусова.