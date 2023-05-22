Неизвестный мужчина найден мертвым около мусорного контейнера в Самаре

В центре Самары произошло чрезвычайное происшествие. На мусорной площадке неподалеку от одного из контейнеров был обнаружен труп мужчины.
Как сообщают местные жители, никаких следов крови рядом с телом замечено не было. Что стало причиной смерти, пока остается неизвестным, сообщает сетевое издание «КП — Самара». По сообщению пресс-службы Следственного управления СК России по Самарской области, проверка по факту обнаружения тела еще продолжается.
В надзорном ведомстве сообщили, что по предварительным данным на момент смерти мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину его гибели.