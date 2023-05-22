Неизвестный мужчина найден мертвым около мусорного контейнера в Самаре

Как сообщают местные жители, никаких следов крови рядом с телом замечено не было. Что стало причиной смерти, пока остается неизвестным, сообщает сетевое издание «КП — Самара». По сообщению пресс-службы Следственного управления СК России по Самарской области, проверка по факту обнаружения тела еще продолжается.