Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродрому «Днепр»

Российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В сводке ведомства говорится, что российские вооруженные силы нанесли высокоточным оружием удар большой дальности по объектам ВСУ на аэродроме «Днепр». Групповая атака велась ракетами воздушного базирования.
Целями российских ракет являлись ангары ВСУ с вооружением и снарядами, а также авиатехника и техническая позиция подготовки ракетного вооружения. Ведомство отмечает, что цель удара была достигнута. Все назначенные объекты были уничтожены.
Ранее в Минобороны сообщили, что уничтожен склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».