Сестра модели Кейт Мосс впервые откровенно рассказала о своих проблемах с наркотиками

Сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти Мосс обвинила высокопоставленных деятелей индустрии моды в том, что они заставляли ее употреблять алкоголь и наркотические вещества, когда ей было всего 19 лет. Об этом пишет Daily Mail.
Отметим, что 25-летня Лотти также является моделью, как и ее сестра по отцу. Девушка поделилась, что очень рано начала принимать запрещенные вещества и выпивать алкогольные напитки. Это была ее опора в преодолении сложностей, которых в модной индустрии достаточно много.
«Когда я была совсем маленькой, люди, занимающие высокое положение, давали мне наркотики и алкоголь, и это не казалось мне чем-то плохим», — призналась Лотти.
Модель заявила, что никогда не делилась своими проблемами со сводной сестрой, потому что постоянные сравнения с Кейт Мосс были тяжелой ношей в ее карьере.
Девушка отметила, что влиятельные люди должны были не позволять ей принимать наркотики, чтобы она всегда была на высоте. Однако они наоборот подливали ей алкоголь. Подобное недопустимо ни для одной индустрии, добавила модель.
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