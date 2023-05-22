Сестра модели Кейт Мосс впервые откровенно рассказала о своих проблемах с наркотиками

Отметим, что 25-летня Лотти также является моделью, как и ее сестра по отцу. Девушка поделилась, что очень рано начала принимать запрещенные вещества и выпивать алкогольные напитки. Это была ее опора в преодолении сложностей, которых в модной индустрии достаточно много.