Врач-рентгенолог из Башкирии погиб, сорвавшись с отвесной скалы

В Ишимбайском районе Башкирии произошел трагический случай. Со скалы во время восхождения сорвался и насмерть разбился 41-летний мужчина.
Скалолаз-любитель упал с большой высоты и получил тяжелые травмы, сообщает сетевое издание «АиФ Уфа». Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Как стало известно из социальных сетей, погибший работал врачом-рентгенологом в медсанчасти города Салават. Его звали Марат. Скалолазанием он увлекался давно, и прежние его походы в горы обходились без несчастных случаев. Роковым стало восхождение на скалу под названием Калим-ускан, что в дословном переводе означает «Калим сбросился».