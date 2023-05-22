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Врач-рентгенолог из Башкирии погиб, сорвавшись с отвесной скалы

Общество
Врач-рентгенолог из Башкирии погиб, сорвавшись с отвесной скалы

В Ишимбайском районе Башкирии произошел трагический случай. Со скалы во время восхождения сорвался и насмерть разбился 41-летний мужчина.

Скалолаз-любитель упал с большой высоты и получил тяжелые травмы, сообщает сетевое издание «АиФ Уфа». Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Как стало известно из социальных сетей, погибший работал врачом-рентгенологом в медсанчасти города Салават. Его звали Марат. Скалолазанием он увлекался давно, и прежние его походы в горы обходились без несчастных случаев. Роковым стало восхождение на скалу под названием Калим-ускан, что в дословном переводе означает «Калим сбросился».
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