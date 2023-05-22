Врач-рентгенолог из Башкирии погиб, сорвавшись с отвесной скалы

Как стало известно из социальных сетей, погибший работал врачом-рентгенологом в медсанчасти города Салават. Его звали Марат. Скалолазанием он увлекался давно, и прежние его походы в горы обходились без несчастных случаев. Роковым стало восхождение на скалу под названием Калим-ускан, что в дословном переводе означает «Калим сбросился».