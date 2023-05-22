Турпоток из России в Иран увеличился вдвое по сравнению с 2019 годом

Россияне начали в два раза чаще совершать поездки в Иран по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ, сославшись на данные пограничной службы ФСБ.
Согласно статистике, в период с января по март текущего года Исламскую республику посетили 10,4 тысячи граждан страны. При подсчете специалисты учитывали все визиты вне зависимости от их цели.
«В прошлом (году – Прим. ред) их было всего 3,4 тысячи человек, а в 2019 – 5 тысяч человек», — говорится в заявлении.
Как уточнили в ассоциации, граждане Ирана также заинтересованы в поездках за рубеж. В первые три месяца 2023 года российскую границу пересекли 10,7 тысячи жителей Исламской республики. При этом стало известно, что предстоящим летом Москва и Тегеран планируют организовать безвизовые групповые путешествия.
Ранее иранская Организация по планированию и бюджету обнародовала седьмой пятилетний план экономического развития государства. В документе указано, что страна намерена ежегодно наращивать ВВП на 8 процентов.