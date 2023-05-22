Турпоток из России в Иран увеличился вдвое по сравнению с 2019 годом

Как уточнили в ассоциации, граждане Ирана также заинтересованы в поездках за рубеж. В первые три месяца 2023 года российскую границу пересекли 10,7 тысячи жителей Исламской республики. При этом стало известно, что предстоящим летом Москва и Тегеран планируют организовать безвизовые групповые путешествия.