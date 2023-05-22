Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Саратове на тренера спортшколы завели дело за совращение детей

Происшествия
В Саратове на тренера спортшколы завели дело за совращение детей

Учителя физкультуры из Саратова обвиняют в домогательствах к школьникам. О происходящем в заведении рассказали жертвы мужчины. Среди них были и девушки, и парни.

По информации «РЕН.ТВ», педагог не раз демонстрировал симпатию к несовершеннолетним. Так, одна из школьниц заявила о том, что тренер домогался ее на протяжении года. Это происходило на занятиях. Учитель прикасался к интимным местам 15-летней девушки.

О своем опыте рассказал и мальчик, посещавший школу. Подросток заявил, что систематически подвергался домогательствам со стороны педагога.

Как сообщают журналисты, на данный момент тренер задержан. В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Крыму отец многодетной семьи около трех лет домогался до своей маленькой дочки. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», о деталях сообщила сама жертва.
домогательства саратов учитель физкультуры несовершеннолетние
Военкоры ФАН