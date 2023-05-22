В Саратове на тренера спортшколы завели дело за совращение детей

По информации «РЕН.ТВ», педагог не раз демонстрировал симпатию к несовершеннолетним. Так, одна из школьниц заявила о том, что тренер домогался ее на протяжении года. Это происходило на занятиях. Учитель прикасался к интимным местам 15-летней девушки.