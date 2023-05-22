Президент ФИФА выразил солидарность Винисиусу после расистского скандала

Кроме того, Инфантиньо в своем обращении написал инструкцию о том, как нужно поступать в подобных случаях. Основные моменты заключаются в том, чтобы предупредить весь стадион об остановке игры, если болельщики не прекратят оскорблять футболистов. Если же это продолжится, то победные очки будут присуждены команде, в чью стороны были высказывания.