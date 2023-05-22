Президент ФИФА выразил солидарность Винисиусу после расистского скандала

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантиньо обратился к Винисиусу Жуниору со словами поддержки после инцидента во время матча между «Валенсией» и «Реал Мадридом», где с трибун болельщики выкрикивали расистские высказывания.
Инфантиньо сказал, что солидарен с Винисиусом и расизм в обществе неприемлем. Он отметил, что ФИФА всегда защищает всех футболистов, которые попали в подобные инциденты.
«ФИФА стоит на стороне всех футболистов, которые оказались в этой ситуации. События, которые произошли в матче между «Валенсией» и «Реалом», показывают, что это именно тот случай», — заявил глава организации.
Кроме того, Инфантиньо в своем обращении написал инструкцию о том, как нужно поступать в подобных случаях. Основные моменты заключаются в том, чтобы предупредить весь стадион об остановке игры, если болельщики не прекратят оскорблять футболистов. Если же это продолжится, то победные очки будут присуждены команде, в чью стороны были высказывания.
Ранее RT сообщал, что футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил солидарность Винисиусу в своих социальных сетях. Он написал слова поддержки: «Ты не один. Мы с тобой и поддерживаем тебя».