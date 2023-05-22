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Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Армений по участию в ОДКБ

Политика
Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Армений по участию в ОДКБ

Москва продолжит обсуждение членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом политик прокомментировал заявление армянского лидера Никола Пашиняна о возможном выходе республики из организации.

«Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что объединение имеет перспективы к развитию и уже показывало свою эффективность.

Ранее канал RT сообщил о предложении Пашиняна признать Нагорный Карабах азербайджанской территорией. Политик подчеркнул необходимость обсуждения вопроса безопасности граждан Армении, проживающих в регионе.
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