«Я бы и воскресенье сделал рабочим»: Онищенко высказался об идее ввести шестидневную трудовую неделю

А когда у нас при нет такого четкого понятного плана: куда развиваться, чего добиваться и какой ценой, — возникает вопрос целесообразности. У нас же рыночная экономика сейчас. Одно дело, когда речь идет о конкретных госпрограммах, будь то строительство перинатальных центров, жилья, дорог и так далее. Там есть четкая задача, госфинансирование. Например, также нам надо активнейшим образом развивать фармацевтическую отрасль. Все понимают, что дальше с поставками зарубежных препаратов будет только хуже, мы сами должны себя всем обеспечивать. Тут конечно тоже шестидневная рабочая неделя уместна. Но есть целый ряд направлений, где такая мера выльется в бесполезную трату времени — люди просто не будут знать, чем себя занять, находясь в субботний день на рабочем месте.