«Я бы и воскресенье сделал рабочим»: Онищенко высказался об идее ввести шестидневную трудовую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. Такая мера станет ощутимой поддержкой для экономики, считают они. Академик РАН, политик Геннадий Онищенко высказал свое мнение по этому поводу.
Исходя из личных убеждений, он готов поддержать и семидневную рабочую неделю. Однако учитывая реалии и вышеозвученное предпринимателями предложение подчеркнул, что выносить решение об увеличении трудовой недели надо с учетом принадлежности к отрасли — нельзя «грести всех под одну гребенку». Как он объяснил в авторской колонке для ФАН, есть сферы, которые требуют максимально интенсивного развития, а есть и те, где пятидневная рабочая неделя удовлетворяет потребности страны и общества.
Есть отрасли, которые должны работать без выходных. Колонка Геннадия Онищенко
Как по мне, так я бы и воскресенье сделал рабочим. Но это мое частное мнение, привык быть в работе всегда. Кстати, на эту тему я всегда высказывался резко. Особенно, когда у нас поднимали вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Эта инициатива тогда обсуждалась на достаточно высоком уровне. Я выступал против и мотивировал свой ответ примерно так же, как и предприниматели, предложившие сейчас перейти на график в шесть трудовых дней.
Мы три года жили в условиях пандемии, сейчас уже второй год находимся под беспринципным санкционным давлением, проводим спецоперацию, поэтому экономику просто необходимо поднимать и укреплять. Но делать это надо разумно, не надо грести всех под одну гребенку.
Конечно же, есть отрасли, которые должны работать без выходных, допустим, тот же ВПК. Это у нас сейчас единственная отрасль экономики, которая действительно работает на полную мощность. И, замечу, предприятия ВПК давно уже трудятся круглосуточно и безостановочно. Но есть еще и смежные отрасли, которые не входят в ВПК, тем не менее очень тесно с ним взаимодействуют. Тут конечно есть повод задуматься о шестидневной рабочей неделе.
В принципе, могу сказать, был бы сейчас Советский Союз со своей плановой экономикой подобную меру уже давно бы ввели никого не спрашивая. И правильно бы сделали. Ведь в советское время всегда были установлены четкие, конкретные планы, цифры. Другое дело — как они выполнялись.
А когда у нас при нет такого четкого понятного плана: куда развиваться, чего добиваться и какой ценой, — возникает вопрос целесообразности. У нас же рыночная экономика сейчас. Одно дело, когда речь идет о конкретных госпрограммах, будь то строительство перинатальных центров, жилья, дорог и так далее. Там есть четкая задача, госфинансирование. Например, также нам надо активнейшим образом развивать фармацевтическую отрасль. Все понимают, что дальше с поставками зарубежных препаратов будет только хуже, мы сами должны себя всем обеспечивать. Тут конечно тоже шестидневная рабочая неделя уместна. Но есть целый ряд направлений, где такая мера выльется в бесполезную трату времени — люди просто не будут знать, чем себя занять, находясь в субботний день на рабочем месте.
Резюмируя, хочу подчеркнуть, вводить шестидневную рабочую неделю поголовно для всех предприятий и отраслей не нужно. Но вмешаться в сферы, которые требуют максимально интенсивного развития, государству все же стоило бы. В этом плане у нас получилась бы более грамотная по-настоящему мобилизационная экономика. Поэтому я поддерживаю инициативу предпринимателей, но с некоторыми оговорками. Надо садиться и в каждом конкретном случае обсуждать, действительно ли надо наделить работодателя правом устанавливать шестидневную рабочую неделю. Мне нравится эта идея с бизнес-патриотизмом, при этом главное, чтобы он не остался просто на словах, и ко всему предусматривал соответствующее добросовестное отношение и к самим работникам. То есть полноценную оплату переработки, организацию питания и безопасных условий труда.