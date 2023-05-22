Специалисты по взрывчатым веществам и борьбе с повстанцами из Британии дают уроки украинским военным и помогают им собирать скрытые бомбы. Кадры такого «обучения» не постеснялся показатель телеканал CNN.
Зарубежные журналисты утверждают, что бойцам ВСУ передают «накопленный за десятилетия» опыт изготовления взрывчатки. Причем инструкторы не скрывают, на что нацелены подобные навыки.
«(Если речь о том, чтобы — Прим. ред.) убить кого-то или взорвать что-то, то мы показываем, как все это делается», — рассказал один из специалистов в эфире американского телеканала.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что власти Украины пытаются всеми способами дестабилизировать обстановку в России. Он также подчеркнул, что интенсивность совершения террористических актов сильно увеличилась.
Страны Европы, поставляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью, пишет RT со ссылкой на министра обороны Венгрии Криштофа Салаи-Бобровницки.