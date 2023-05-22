Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального украинского ресурса для оповещения.
Согласно сведениям портала, сирены во второй раз прозвучали в 14:36 по Москве. Тревога звучала около часа. При этом в предыдущий раз она длилась такое же количество времени.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны в ночь на понедельник. О разрушениях не сообщается. В Telegram-канале «Военкоры русской весны» отмечалось, что российские военные впервые нанесли мощный комбинированный удар по объекту ВСУ Днепропетровске.
Ранее сигналы тревоги прозвучали в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Об этом сообщает НСН.