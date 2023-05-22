Было ничего — осталось ничего: экономист Колташов о зерновой сделке, которая развалилась с самого начала

В Евросоюзе заявили, что не будут возобновлять обслуживание российских банков системой SWIFT до завершения вооруженного конфликта на Украине. Учитывая, что отказ касается в том числе Россельхозбанка, призванного проводить расчеты в рамках зерновой сделки, соглашение, продленное Россией после тяжелых переговоров с участием ООН и Турции, рискует прекратить свое действие. Насколько сильно развал зерновой сделки навредит России, разъяснил корреспонденту ФАН политолог, экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
«России развал зерновой сделки не повредит, потому что зерновая сделка развалилась с самого начала», — заявил экономист.
Единственное, отметил он, могут возникнуть проблемы, во-первых, с транзитом в Калининградскую область, а, во-вторых, с Приднестровской Молдавской Республикой.
«Думаю, что зерновая сделка имеет, что называется, второе дно, не зерновое, и может начаться блокада Калининградской области, сухопутная блокада со стороны Евросоюза. Это первое. Второй момент: могут случиться осложнения какие-то в Приднестровье: его бандеровское государство может попытаться захватить, может быть, даже в компании с румынами», — предположил эксперт.
И за исключением вот этих вот непубличных договоренностей Россия практически ничего не теряет, считает Василий Колташов.
«Почему я сказал, что зерновая сделка развалилась с самого начала? Ну а что, нам открылись порты Европейского союза для поставок зерна, или российские банки (Россельхозбанк, например) были выведены из-под ограничений? Ну ведь этого же не было, ведь Евросоюз не выполнил ничего. Ну как бы было ничего — осталось ничего. Как российские товары шли в другие страны (или через другие страны в Европейский союз под видом турецких, например), так они и будут дальше идти. Единственное, что вот как бы “сделки второго уровня”, которые непубличные, они могут прекратить действовать, потому что, как я думаю, там есть не только зерновая составляющая. Но дипломатия так устроена, что мы не все знаем. Так было испокон веков», — поделился своими соображениями собеседник ФАН.
Ранее Василий Колташов рассказал, почему колониальная администрация Евросоюза не считается с экономическими потерями государств еврозоны.