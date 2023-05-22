Было ничего — осталось ничего: экономист Колташов о зерновой сделке, которая развалилась с самого начала

В Евросоюзе заявили, что не будут возобновлять обслуживание российских банков системой SWIFT до завершения вооруженного конфликта на Украине. Учитывая, что отказ касается в том числе Россельхозбанка, призванного проводить расчеты в рамках зерновой сделки, соглашение, продленное Россией после тяжелых переговоров с участием ООН и Турции, рискует прекратить свое действие. Насколько сильно развал зерновой сделки навредит России, разъяснил корреспонденту ФАН политолог, экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.