Мы люди простые, без «фуагры»: певец Сергей Жуков раскрыл ФАН подробности празднования своего дня рождения

Певец, предприниматель, музыкант, солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года. В свой день рождения артист поделился с ФАН подробностями того, как собирается отпраздновать свои именины.
Собеседник отметил, что, как это часто бывает у востребованных артистов, свой день рождения он встречает, что называется, без отрыва от производства.
«Так получилось, что я уже месяц нахожусь в Сочи на съемках сериала. Раз уж я здесь, то решил и праздновать тоже здесь. Так что ко мне прилетели друзья. Сегодня мы соберемся и будем в маленьком, тесном кругу петь песни, радоваться, веселиться. Завтра уже будем возвращаться обратно в Москву», — сообщил певец.
Сергей Жуков так же рассказал, что даже сама природа словно постаралась порадовать артиста по случаю именин. Учитывая это, музыкант решил провести сегодняшний день на природе.
«Здесь нужно больше дышать воздухом, поэтому мы уехали в горы и радуем себя видами. Слава Богу, наконец-то потеплело в Сочи: месяц было очень холодно, а в последние два дня уже выдались солнечными. Мы наслаждаемся каждый мгновением», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он поделился некоторыми подробностями того, что сегодня будет на его импровизированном праздничном столе.
«Будет не только шашлык, там много всего готовится. Мы же простые люди, без “фуагры’ и всяких изысков. У нас все по-простому. Думаю, мы сделаем большое лобное место, как у пионеров, и будем у костра жарить мясо, петь под гитару. В общем будет весело», — поведал певец.
Ранее режиссера Олега Фомина через ФАН поздравил с днем рождения актер Михаил Горевой. Собеседник отметил, что знаком с этим артистом с «прошлого тысячелетия».