«Черной пантере – 53»: пять громких скандалов с участием Наоми Кэмпбелл

Супермодель не единожды обвиняли в рукоприкладстве ее же подчиненные. Так в 2000 году помощница Джорджина Галанис рассказала, что Черная пантера хватала ее за горло и била головой об стену, а после – швырнула в нее телефон. Позже домработницы Кэмпбелл Миллисента Бертон и Анна Сколавино также жаловались об излишней вспыльчивости хозяйки и ее «тяжелой» руке. Девушки обращались в суд и требовали компенсацию морального вреда. Разбирательство закончилось в их пользу, а супермодель отравилась на исправительные работы и курсы по управлению гневом, которые, как выяснилось позже, не дали должного эффекта.