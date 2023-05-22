«Черной пантере – 53»: пять громких скандалов с участием Наоми Кэмпбелл

22 мая британская супермодель Наоми Кемпбэлл отмечает 53-летие. «Черная пантера», как ее называют многие – известна не только своей необычайной красотой и грацией, но и агрессивным характером. Не зря руководство модельного агентства Elite назвало модель «скандалитской и манипулятором» и наотрез отказалось сотрудничать с ней. ФАН вспоминает пять самых ярких скандалов с участием Наоми Кэмпбелл.
Избиение папарацци
В далеком 2008 году Наоми Кэмпбелл познакомилась с российским бизнесменом Владиславом Дорониным. Их роман начался стремительно и продлился вплоть до 2012 года. Однажды пара отдыхала в Италии, когда внимание модели привлек любопытный фотограф. Недолго думая, она ударила несчастного папарацци сумкой по голове, а после – «дала в глаз». Мужчине потребовалась госпитализация и дорогостоящее лечение.
Месть девушке бывшего
После расставания с Черной пантерой– Доронин начал встречаться с китайской моделью Луо Зилин, что сильно не понравилось его бывшей. Кэмпбелл решила мстить: она добилась того, чтобы девушку уволили из модельного агентства и не предлагали другую работу. Позже выяснилось, что для разрушения карьеры соперницы – Наоми Кэмпбелл потребовалось сделать лишь пару звонков «куда надо». К слову, Кэмпбелл до сих пор, судя по всему, не может простить бывшего и всячески старается «уколоть» его при возможности.
Драка с помощницами
Супермодель не единожды обвиняли в рукоприкладстве ее же подчиненные. Так в 2000 году помощница Джорджина Галанис рассказала, что Черная пантера хватала ее за горло и била головой об стену, а после – швырнула в нее телефон. Позже домработницы Кэмпбелл Миллисента Бертон и Анна Сколавино также жаловались об излишней вспыльчивости хозяйки и ее «тяжелой» руке. Девушки обращались в суд и требовали компенсацию морального вреда. Разбирательство закончилось в их пользу, а супермодель отравилась на исправительные работы и курсы по управлению гневом, которые, как выяснилось позже, не дали должного эффекта.
Дебош на борту самолета
С 2008 года Наоми Кэмпбелл в «черном списке» авиакомпании British Airways после дебоша во время полета. Причиной конфликта стало то, что один из чемоданов звезды не попал на борт самолета. Модель не стеснялась в выражениях, оскорбляла бортпроводников, а на просьбы успокоиться – отвечала лишь агрессией. Позже буйную звезду полицейские вывели из самолета в наручниках.
Ссора с Карой Делевинь
Кэмпбелл может поругаться не только с подчиненными и обслуживающим персоналом, но и с другими звездами. Так на неделе моды в Париже Наоми Кэмпбелл подралась с актрисой Карой Делевинь. Черной пантере показалось, что та негативно высказалась о певице Рианне, и она пустила в ход кулаки. Девушек пришлось разнимать прямо на светской вечеринке.
Ранее сообщалось, что модель Наталья Водянова спустя долгое время появилась на публике. Звезду заметили в Дубае с певицей Нюшей и ее мужем. Они сделали совместное фото и опубликовали его в социальных сетях.