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В МИД Азербайджана заявили, что Конгресс США вредит переговорам с Ереваном

Политика
В МИД Азербайджана заявили, что Конгресс США вредит переговорам с Ереваном

Односторонние резолюции конгресса США наносят ущерб мирным переговорам между Баку и Ереваном. Об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов во время своего визита в Соединенные Штаты.

Во время своего визита Мамедов провел встречи с представителями Сената США Томом Котоном, Беном Кардином. Кроме того, он пообщался с членаи Палаты представителей Конгресса Джаком Бергманом, Чаком Флайшменом, Майком Эзелем и Робертом Адерхольтом

«Односторонние резолюции Конгресса США наносят ущерб мирным переговорам Баку и Еревана. Радикальные армянские организации, действующие в США, в связи с учреждением пограничного пропускного пункта "Лачин" предоставляют членам Конгресса недостоверную и необоснованную информацию», — заявил дипломат, в общении с членами американской администрации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неизбежным подписание мирного договора с Арменией. Он надеется, что данное соглашение принесет на Кавказ долгосрочный мир, пишет Национальная Служба Новостей.
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