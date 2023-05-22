В МИД Азербайджана заявили, что Конгресс США вредит переговорам с Ереваном

Во время своего визита Мамедов провел встречи с представителями Сената США Томом Котоном, Беном Кардином. Кроме того, он пообщался с членаи Палаты представителей Конгресса Джаком Бергманом, Чаком Флайшменом, Майком Эзелем и Робертом Адерхольтом