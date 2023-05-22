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В Кремле назвали диверсию ВСУ в Белгородской области попыткой отвлечь внимание от Артемовского направления

Политика
В Кремле назвали диверсию ВСУ в Белгородской области попыткой отвлечь внимание от Артемовского направления

Цель украинской диверсии в Белгородской области — отвлечь внимание от Артемовского направления, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России объяснил, в чем заключался план Киева. По его словам, ВСУ решили минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.

Сотрудники правоохранительных органов РФ принимают меры по нейтрализации украинских диверсантов в Грайворонском районе Белгородской области, ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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