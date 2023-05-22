Представитель МИД Захарова напомнила Польше о вкладе СССР в освобождение Варшавы

Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, что Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР по время и после Второй мировой войны. Она иронично высказалась об инициативе Варшавы.
Мнением о ситуации она поделилась в своем Telegram-канале. Захарова напомнила о том, какой вклад Советский союз внес в освобождение Варшавы. Так, в период Второй мировой Войску Польскому оказывалась военная поддержка. За весь период государство поставило Польше тысячу танков, 1200 самолетов и много другой техники.
«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши», — отметила Захарова.
Ранее представитель МИД комментировала сравнение трагедии в японском городе Хиросима с Артемовском, сообщает RT. Она подчеркнула, что схожая черта есть – за обоими случаями стоял Белый дом.