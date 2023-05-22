Представитель МИД Захарова напомнила Польше о вкладе СССР в освобождение Варшавы

Мнением о ситуации она поделилась в своем Telegram-канале. Захарова напомнила о том, какой вклад Советский союз внес в освобождение Варшавы. Так, в период Второй мировой Войску Польскому оказывалась военная поддержка. За весь период государство поставило Польше тысячу танков, 1200 самолетов и много другой техники.