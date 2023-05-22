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Песков: Путину доложили о заходе диверсантов ВСУ в Белгородскую область

Политика
Песков: Путину доложили о заходе диверсантов ВСУ в Белгородскую область

Президенту России Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сейчас ведется работа по выдавливанию ДРГ с российской территории и уничтожению злоумышленников. Сил и средств на месте достаточно, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что украинская диверсионная группа окружена правоохранителями. Меры по ликвидации ДРГ принимают ВС России, погранслужба, Росгвардия и ФСБ РФ.
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