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Комитет «6+6» по подготовке Ливии к выборам провел заседание в Марокко

Весь мир
Комитет «6+6» по подготовке Ливии к выборам провел заседание в Марокко

Рабат, 22 мая. Ливийский комитет по подготовке избирательных законов «6+6» провел заседание в Рабате, пишут арабские СМИ.

Первая встреча состоялась по приглашению марокканских властей и продлится в течение нескольких дней. На совещании присутствовали техническая группа Миссии ООН по поддержке Ливии и делегация Палаты представителей североафриканской республики.

«В ходе переговоров стороны обсудили спорные статьи избирательного законодательства и планировали проголосовать по этому вопросу, чтобы достичь консенсусной формулы, которая впоследствии будет принята обеими палатами», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее ливийский комитет «6+6», сформированный совместно с Палатой представителей и Высшим государственным советом (ВГС) провел свое второе заседание в Триполи, которое не принесло каких-либо значительных результатов.
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