Ирландия первой в мире обязала производителей наносить на бутылки с алкоголем маркировку о вреде для здоровья

Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли подписал закон об обязательном нанесении на бутылки с алкоголем изображений, предупреждающих о риске для здоровья. Об этом сообщило издание The Guardian.
В материале указано, что Дублин первым в мире решился на соответствующий шаг. Власти страны надеются, что в будущем другие государства последуют их примеру.
Как стало известно, документ вступит в силу с 2026 года. Согласно нововведениям, производители спиртных напитков должны будут наносить на упаковки предупреждающие знаки и информацию.
Более того, на бутылках появится ссылка на веб-сайт Ирландского управления здравоохранения. Вбив ее в поисковике, граждане смогут получить больше данных о пагубном влиянии алкоголя на организм.
Аналогичные сведения начнут размещать в различных питейных заведениях. В том числе пабах, пользующихся огромной популярностью у населения.
При этом против подписания закона выступили Испания, Италия и еще шесть государств. Местные поставщики опасаются негативных последствий данного решения, однако Европейская комиссия не стала препятствовать реализации инициативы.
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