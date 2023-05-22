Певец Шарлот в третий раз за полтора года заявил о своей смерти и обвинил в ней Россию

В социальных сетях самарского музыканта Эдуарда Шарлота в третий раз за полтора года появилась информация о его гибели.
На странице певца во «ВКонтакте» 22 мая появилось сообщение «Прощай». Далее последовал пост, в котором сам Шарлот или администратор страницы обвинил Российскую Федерацию и ее граждан.
«В смерти Шарлота виновно государство РФ и граждане», — говорится в публикации.
Отметим, что 12 января 2023 года на этой же странице уже появлялось сообщение о смерти певца. В январе 2022-го был опубликован пост с подписью «R.I.P. 1998-2022» на черном фоне, которая натолкнула фанатов на мысль, что певец мертв.
Артист исполнял каверы на известные композиции и обрел популярность после участия в проекте «Песни на ТНТ». Песня «Щека об щеку» стала главным хитом музыканта.
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