Певец Шарлот в третий раз за полтора года заявил о своей смерти и обвинил в ней Россию

Отметим, что 12 января 2023 года на этой же странице уже появлялось сообщение о смерти певца. В январе 2022-го был опубликован пост с подписью «R.I.P. 1998-2022» на черном фоне, которая натолкнула фанатов на мысль, что певец мертв.