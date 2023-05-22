Непомнящий и Костенюк сыграют на командном чемпионате мира по быстрым шахматам

Кроме того, в команду вошли такие шахматисты, как представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, Уэсли Со из США, Ян-Кшиштоф Дуда из Польши, Хоу Ифань из Китая, Рамешбабу Прагнанандха из Индии и Винсент Каймер из Германии. В качестве тренера выступит немец Ян Густафссон.