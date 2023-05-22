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Непомнящий и Костенюк сыграют на командном чемпионате мира по быстрым шахматам

Спорт
Непомнящий и Костенюк сыграют на командном чемпионате мира по быстрым шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий и представительница Швейцарии россиянка Александра Костенюк сыграют в одной команде на чемпионате мира по рапиду, сказал предприниматель Вадим Розенштейн в своих социальных сетях.

Лидер команды WR Chess Team будет сам Непомнящий, а главой компании WR является Розенштейн. С сентября текущего года компания выступит партнером Международной шахматной федерации (FIDE).

Кроме того, в команду вошли такие шахматисты, как представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, Уэсли Со из США, Ян-Кшиштоф Дуда из Польши, Хоу Ифань из Китая, Рамешбабу Прагнанандха из Индии и Винсент Каймер из Германии. В качестве тренера выступит немец Ян Густафссон.

Чемпионат будет проведен в Германии, городе Дюссельдорф с 25 по 29 августа. Сейчас турнир регистрирует команды.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что российский шахматист Алексей Сарана принял решение сменить спортивное гражданство. Отныне он выступает под флагом Сербии.
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