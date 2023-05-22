Премьер Польши Моравецкий ответил на требование России компенсировать ей 750 млрд долларов

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство не обязано компенсировать расходы, которые СССР потратили на восстановление страны после Второй мировой войны. Об этом он сообщил время визита в город Гдыня.
По его словам, речь идет о некой «пропагандисткой уловке». По его словам, Россия якобы ответственна за «огромные материальные разрушения» на территории Польши.
Моравецкий указал, что Россия должна заплатить Украине «огромную компенсацию» за спецоперацию. При этом он заявил, что деньги должны получить и другие страны.
Ранее в Польше заявили о начале подсчета ущерба от СССР во время и после Второй мировой войны. Об этом информирует RT.