Квартира на юге Волгограда загорелась после взрыва

Уточняется, что утром в одной из квартир ЖК «Колизей», расположенного на улице 70-летия Победы в Волгограде, раздался взрыв. Он спровоцировал возгорание. На тушение пожара были направлены местные спасатели, сообщает «Волгоградская правда».