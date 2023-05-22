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Квартира на юге Волгограда загорелась после взрыва

Происшествия
Квартира на юге Волгограда загорелась после взрыва

Тревожная информация появилась в телеграм-канале волгоградского жилищного комплекса (ЖК) «Колизей».

Уточняется, что утром в одной из квартир ЖК «Колизей», расположенного на улице 70-летия Победы в Волгограде, раздался взрыв. Он спровоцировал возгорание. На тушение пожара были направлены местные спасатели, сообщает «Волгоградская правда».

Пожар был успешно потушен. Сейчас представители компетентных органов работают на месте инцидента, выясняя причину происшествия. Официальная информация о возможных потерпевших и масштабе ущерба пока отсутствует.
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