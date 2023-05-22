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ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России

Экономика
ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России

Центральный Банк России видит повышенный спрос на наличность, который создают экономики новых регионов страны из-за прекращения использования гривны. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

Согласно данным регулятора, объем наличных денег в обращении вырос на 3% до 17,154 триллиона рублей. Зампред ЦБ подчеркнул, что данное увеличение наличной массы не создает проблем для денежно-кредитной политики.

«На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно. С 1 января там прекратила хождение наличная гривна, все расчеты наличные переведены на наличные рубли», — сообщил Заботкин.

Ранее Центробанк допустил бурный рост фондового рынка России по примеру Ирана. Подобный сценарий может произойти благодаря частным инвесторам, пишет Национальная Служба Новостей.
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