Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Дмитриевская объяснила, почему нужно мыть руки несколько раз в день

Общество
Врач Дмитриевская объяснила, почему нужно мыть руки несколько раз в день

Мытье рук позволяет существенно снизить риски распространения опасных заболеваний. Об этом заявила дерматолог-онколог Наталья Дмитриевская. Речь идет не только об ОРВИ, но и о проблемах с кишечником.

Обсуждая вопрос с журналистами издания РИАМО, она напомнила о важности гигиены. Такую процедуру нужно делать регулярно, несколько раз в день. Мыть необходимо с мылом.

Дмитриевская подчеркнула, что манипуляция позволяет снизить риск развития кишечных заболеваний на 30%. Также чистые руки станут хорошей профилактикой ОРВИ и гриппа.

Источниками инфекции может стать не только грязная кожа, но и свежие фрукты. Их также необходимо тщательно мыть. В Роспотребнадзоре объяснили, каких правил нужно придерживаться при обработке плодов.
мытье рук советы дерматолога мыло чистые руки
Военкоры ФАН