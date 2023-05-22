Врач Дмитриевская объяснила, почему нужно мыть руки несколько раз в день

Мытье рук позволяет существенно снизить риски распространения опасных заболеваний. Об этом заявила дерматолог-онколог Наталья Дмитриевская. Речь идет не только об ОРВИ, но и о проблемах с кишечником.
Обсуждая вопрос с журналистами издания РИАМО, она напомнила о важности гигиены. Такую процедуру нужно делать регулярно, несколько раз в день. Мыть необходимо с мылом.
Дмитриевская подчеркнула, что манипуляция позволяет снизить риск развития кишечных заболеваний на 30%. Также чистые руки станут хорошей профилактикой ОРВИ и гриппа.
Источниками инфекции может стать не только грязная кожа, но и свежие фрукты. Их также необходимо тщательно мыть. В Роспотребнадзоре объяснили, каких правил нужно придерживаться при обработке плодов.