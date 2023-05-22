Военный эксперт Кнутов: комплекс «Гермес» — это наш ответ на «Хаймарс»

В начале «нулевых» новую разработку довели до испытаний, которые продолжаются до сих пор. Многоцелевой комплекс нового типа строится вокруг универсальной ракеты, пригодной для использования на разных носителях. Это сверхзвуковое твердотопливное изделие двухступенчатой схемы с инерциальным и командным управлением, а также с головкой самонаведения. Общая длина ракеты достигает трех метров, стартовый вес — 90 килограммов. Максимальная скорость ракеты может достигать одного километра в секунду, ее максимальная дальность — 100 километров. Поражение цели производится боевой частью массой около 30 килограммов.