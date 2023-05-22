Военный эксперт Кнутов: комплекс «Гермес» — это наш ответ на «Хаймарс»

Как сообщили российские СМИ, в стране продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес». Как считает военный аналитик Юрий Кнутов, это оружие позволит нашим военным еще более эффективно уничтожать технику ВСУ.
Как заявили в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения, входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сейчас активно ведутся испытания ракетного комплекса «Гермес». В организации отметили, что решение о поставке комплекса на вооружение будет принято по результатам госиспытаний. В КБП также добавили, что «работы по модернизации комплекса «Гермес» продолжаются, с учетом изменения обстановки и задач».
Перспективный комплекс управляемого ракетного оружия «Гермес» предназначен для поражения одиночных и групповых целей — танков, фортификационных сооружений, надводных целей и летательных аппаратов. Также «Гермес» приспособлен под наземный, авиационный, корабельный и стационарный варианты базирования. Напомним, проект «Гермес» разрабатывается Конструкторским бюро приборостроения в Туле с конца 1990-х.
В начале «нулевых» новую разработку довели до испытаний, которые продолжаются до сих пор. Многоцелевой комплекс нового типа строится вокруг универсальной ракеты, пригодной для использования на разных носителях. Это сверхзвуковое твердотопливное изделие двухступенчатой схемы с инерциальным и командным управлением, а также с головкой самонаведения. Общая длина ракеты достигает трех метров, стартовый вес — 90 килограммов. Максимальная скорость ракеты может достигать одного километра в секунду, ее максимальная дальность — 100 километров. Поражение цели производится боевой частью массой около 30 килограммов.
Как сообщил ФАН военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, именно такого оружия сейчас остро не хватает российским военным.
«Ракетный комплекс «Гермес» — уникальное оружие, это в какой-то степени наш ответ на американский «Хаймарс». Но ее преимущество перед американским аналогом в том, что ракета «Гермес» может запускаться с любого автомобильного шасси, и сохранять при этом высокую точность попадания. Как известно, дальность боя у этого комплекса — до ста километров, и он очень эффективен для уничтожения крупной бронетехники противника, а также его укреплений», — указал Кнутов.
Также аналитик напомнил — в полете «Гермес» использует сразу три компонента наведения ракеты.
«Вначале ракета летит и наводится по системе ГЛОНАСС в сторону цели, затем используется корректировка инерциальной системой. На последнем этапе идет подключение активной головки самонаведения на цель. Таким образом, обеспечивается очень высокая точность попадания этой ракетой, она сама находит цель и уничтожает ее, — перечислил аналитик. — Дальность боя до сотни километров — это как раз то, что сейчас очень востребовано в российской армии. Силам РФ сейчас вообще требуется как можно больше высокоточного оружия такой дальности. На расстоянии до 40 километров у нас очень неплохо работают дроны-камикадзе типа «Ланцет». А вот для того, чтобы бить дальше за линию фронта, нашим военным как раз очень необходим «Гермес». Поэтому очень хотелось бы, чтобы в ходе финальных госиспытаний они подтвердили все заявленные боевые характеристики, и пошли в серию как можно быстрее. На фронте их очень ждут».
Напомним, ранее в России завершили государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва», она подтвердила все заявленные боевые характеристики.Каксообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, «Мальва» скоро начнет поступать в войска. Ее разработали в ЦНИИ «Буревестник». «Мальва» — самоходное артиллерийское орудие с открытой установкой на автомобильном шасси, калибр — 152 миллиметра. Главное ее преимущество — маневренность, благодаря колесному шасси для нее достаточно проходимой дороги с твердым покрытием. Время перехода самоходки в боевой режим не превышает минуты.