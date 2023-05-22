Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Марийские студенты-медики стали призерами Международной олимпиады в Уфе

Общество
Марийские студенты-медики стали призерами Международной олимпиады в Уфе

Команда Медицинского института Марийского государственного университета приняла участие в Международной олимпиаде «Новые хирургические вызовы России - 2023», которая проходила в Уфе. Марийские студенты вернулись с турнира с заслуженными наградами.

Кроме россиян, в профессиональных состязаниях приняли участие студенты-медики старших курсов лечебных и педиатрических университетов Казахстана и Китая, сообщает ИА «МедиаПоток». Всего в олимпиаде соревновались 20 команд.

Будущие врачи показывали свои умения и навыки в различных хирургических дисциплинах, лапароскопии, нефрэктомии, знании инструментов. Марийские студенты показали хорошие результаты, заняв в разных номинациях два вторых и одно третье место.
уфа университет олимпиада студенты
Военкоры ФАН