Марийские студенты-медики стали призерами Международной олимпиады в Уфе

Команда Медицинского института Марийского государственного университета приняла участие в Международной олимпиаде «Новые хирургические вызовы России - 2023», которая проходила в Уфе. Марийские студенты вернулись с турнира с заслуженными наградами.
Кроме россиян, в профессиональных состязаниях приняли участие студенты-медики старших курсов лечебных и педиатрических университетов Казахстана и Китая, сообщает ИА «МедиаПоток». Всего в олимпиаде соревновались 20 команд.
Будущие врачи показывали свои умения и навыки в различных хирургических дисциплинах, лапароскопии, нефрэктомии, знании инструментов. Марийские студенты показали хорошие результаты, заняв в разных номинациях два вторых и одно третье место.