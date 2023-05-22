Волгоградские медики указали на угрозу развития рака из-за выпечки

Специалисты из управления Роспотребнадзора по Волгоградской области предостерегли от злоупотребления сдобной выпечкой.
Как утверждают в региональном Роспотребнадзоре, неумеренное потребление сдобных булочек и другой выпечки с высоким содержанием сахара и жиров чревато не только ожирением, как как это принято считать, сообщает volg.mk.ru.
По данным ведомства, имеются достоверные данные о том, что трансжиры, включая пальмовое масло и маргарин, содержащиеся сдобной выпечке, могут нанести вред иммунной системе человека, а также увеличить риск развития онкологических заболеваний.