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Волгоградские медики указали на угрозу развития рака из-за выпечки

Общество
Волгоградские медики указали на угрозу развития рака из-за выпечки

Специалисты из управления Роспотребнадзора по Волгоградской области предостерегли от злоупотребления сдобной выпечкой.

Как утверждают в региональном Роспотребнадзоре, неумеренное потребление сдобных булочек и другой выпечки с высоким содержанием сахара и жиров чревато не только ожирением, как как это принято считать, сообщает volg.mk.ru.

По данным ведомства, имеются достоверные данные о том, что трансжиры, включая пальмовое масло и маргарин, содержащиеся сдобной выпечке, могут нанести вред иммунной системе человека, а также увеличить риск развития онкологических заболеваний.
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