Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Петербурге

ЧП произошло в Приморском районе Северной столицы. Из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома, выпал годовалый ребенок. Мальчика доставили в больницу и поместили в реанимацию со множественными травмами.
Как информирует сетевое издание «Петроград», в воскресенье, 21 мая, в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга привезли травмированного годовалого ребенка. Работники органов охраны правопорядка выяснили, что пострадавший выпал наружу из окна третьего этажа на Богатырском проспекте.
Как стало известно позднее, несчастный случай произошел из-за невнимательности 38-летнего отца госпитализированного ребенка. При осмотре медики зафиксировали у маленького пациента различные травмы головы, переломы и повреждение внутренних органов.