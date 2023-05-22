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Украинские диверсанты захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области

Происшествия
Украинские диверсанты захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области

Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области захватили украинские диверсанты. Об этом рассказал источник, близкий к администрации населенного пункта.

Уточняется, что ДРГ уже окружена правоохранителями. Сейчас ведется работа над задержанием диверсантов, передает RT.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что в Грайворонский округ пробралась украинская ДРГ. Меры по ликвидации диверсантов принимают ВС России, погранслужба, Росгвардия и ФСБ РФ.

Злоумышленник, планировавший теракт в отношении руководителя Запорожской АЭС, ранее раскрыл схему получения взрывчатки. Мужчина забрал компоненты для СВУ из схрона, собрал бомбу по инструкциям и спрятал готовое устройство.
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