В Кремле заявили о необходимости общего консенсуса по реформированию ООН

Реформирование Организации объединенных наций должно происходить на основе соглашения между всеми участниками организации, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил важность любых шагов по улучшению работы ООН. Такие предложения уже неоднократно озвучивались странами-участниками объединения, добавил политик.
«Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — подчеркнул Песков.
Ранее Национальной Службе Новостей стало известно о предложении индийского премьер-министра Наренды Моди по реформированию Организации объединенных наций. По его мнению, ООН не отвечает современным реалиям.