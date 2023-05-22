Озеров: в саммите «Россия — Африка» примут участие десятки стран Черного континента

Москва, 22 мая. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что десятки стран Черного континента уже дали согласие на участие в саммите «Россия — Африка».
По словам дипломата, положительные ответы на приглашения продолжают поступать. По этой причине еще неизвестно, сколько точно глав государств посетит мероприятие.
«Могу заверить, что десятки стран дали свое добро на участие в саммите, каждый день поступают согласия от африканских государств приехать в Санкт-Петербург на саммит, до которого осталось чуть больше двух месяцев», — сказал Озеров.
Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что саммит поспособствует расширению сотрудничества РФ с африканскими партнерами вопреки попыткам Евросоюза изолировать Россию.
Конференция пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов подтвердил, что лидеры государств Черного континента выражают большую заинтересованность в предстоящем событии.