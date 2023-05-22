«Яндекс» добавил на главную страницу «Алису» с нейросетью

Компания «Яндекс» добавила голосовой помощник «Алиса» с нейросетью YandexGPT на главную страницу ya.ru.
Изначально ее можно было протестировать только в приложениях «Яндекса», в фирменном браузере и «Станции». Теперь YandexGPT доступна всем пользователям.
Через виртуального помощника можно писать тексты и предлагать идеи. Чтобы протестировать работу нейросети, требуется сказать или написать ей «Давай придумаем». Затем ей нужно поставить задачу.
Ранее российские бизнесмены Владимир Потанин и Вагит Алекперов выслали компании «Яндекс» предложение о покупке ее контрольного пакета акций. Об этом информирует RT.