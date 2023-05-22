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Иран планирует увеличивать ВВП государства на 8% ежегодно

Весь мир
Иран планирует увеличивать ВВП государства на 8% ежегодно

Ставка делается на производство товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

Седьмой пятилетний план экономического развития Ирана обнародован Организацией по планированию и бюджету Исламской Республики. В нем поставлена задача достижения среднего ежегодного роста ВВП на 8%.

Документ определяет общие руководящие принципы и целевые показатели экономического роста. Сменяющие друг друга правительства и парламенты в стране обязаны принимать соответствующую политику и осуществлять действия, которые не нарушают намеченных положений и целевых показателей.

Руководство республики намерено стимулировать промышленную и сельскохозяйственную деятельность, внедрять новые технологии для производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

План также устанавливает цель по снижению уровня инфляции в Иране примерно до 9,5% и предусматривает меры по улучшению управления оборотом денежной массы и поступлениями в твердой валюте.
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