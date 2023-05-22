Певица Ольга Бузова призналась, что два года не занималась сексом

Отечественная певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не занималась сексом на протяжении двух лет. Этим она поделилась в программе «Шоу Воли», откровения артистки опубликовали в YouTube Shorts.
По словам звезды, последний раз в интимную связь она вступала в 2021 году. Бузова отметила, что это не основная составляющая ее жизни. В отношениях, по мнению певицы, куда важнее любовь.
«Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах», — поделилась телеведущая.
Актриса отметила, что пытается не фокусироваться на неудачах в личной жизни. На вопрос о том, почему в ее жизни нет любви, Бузова ответила, что мужчины могут просто бояться ее власти. Сердце звезды свободно уже два года и три месяца.
Ранее импортёр вина подал судебный иск из-за отказа Бузовой использовать товарный знак Buzwine, сообщает RT.