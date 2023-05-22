Мосгорсуд отклонил апелляцию на избрание домашнего ареста Блиновской

Пресненский суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу блогера. Это означает, что все ограничения, которые были введены по отношению к Блиновской, остаются в силе. Ей так же запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, кроме экстренных вызовов.