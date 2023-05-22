Мосгорсуд отклонил апелляцию на избрание домашнего ареста Блиновской

Мосгорсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Пресненский суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу блогера. Это означает, что все ограничения, которые были введены по отношению к Блиновской, остаются в силе. Ей так же запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, кроме экстренных вызовов.
Жалоба заключалась в том, чтобы изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на ограничение определенных действий. Сообщается, что блогер не явилась на рассмотрение апелляции в Мосгорсуд.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что аккаунт блогера взломали телефонные мошенники. От них появились странные сообщения, призывающие перейти по ссылке и прочитать то, «что она (Блиновская) хочет рассказать».