Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мосгорсуд отклонил апелляцию на избрание домашнего ареста Блиновской

Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на избрание домашнего ареста Блиновской

Мосгорсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пресненский суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу блогера. Это означает, что все ограничения, которые были введены по отношению к Блиновской, остаются в силе. Ей так же запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, кроме экстренных вызовов.

Жалоба заключалась в том, чтобы изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на ограничение определенных действий. Сообщается, что блогер не явилась на рассмотрение апелляции в Мосгорсуд.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что аккаунт блогера взломали телефонные мошенники. От них появились странные сообщения, призывающие перейти по ссылке и прочитать то, «что она (Блиновская) хочет рассказать».
елена блиновская апелляционная жалоба апелляция блогер суд
Военкоры ФАН