Вот почему хуже они делают нам: мы это чувствуем, а для американцев — для хозяев Европы —это всего-навсего некоторые затруднения у подвластных им туземцев (для каких-то французов, итальянцев, румын, для других народов), которых они не уважают и с чьими потерями не считаются, объясняет эксперт.