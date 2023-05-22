Проблемы Европы Госдеп не волнуют: экономист Колташов о «неучитываемых потерях» ЕС и зерновой сделке с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не намерен заново подключать российские банки к системе SWIFT, в том числе Россельхозбанк. Санкции могут быть сняты лишь после окончания СВО, считает еврочиновник. Однако это означает отказ от с таким трудом достигнутого соглашения по зерновой сделке с Россией. Кому ЕС делает хуже, объяснил ФАН экономист, политолог, историк, директор Института нового общества Василий Колташов.
«Несомненно, Европейский союз делает хуже нам, потому что он пытается нам помешать в установлении торговых возможностей, которые должны существовать в рамках Всемирной торговой организации в соответствии с многолетними практиками и с законами стран Европейского союза. Поэтому это, в первую очередь, проблема для нас. Но здесь у нас, когда говорят “Европейский союз”, представляют сразу все страны и их народы. Но нет, это не так. Европейский союз — это надстроечная американская конструкция над Европой. Вот почему для брюссельской бюрократии нет никакой проблемы, если румынские фермеры все разорятся из-за отсутствия, например, российских удобрений, или если из-за отсутствия российского кормового зерна будет какая-то бедственная ситуация во Франции — ну и пусть будет. Понимаете? Для людей, которые управляют Евросоюзом, это неважно — их недвижимость в США, их счета в американских банках не пострадают, все будет хорошо. Это всего лишь издержки. И в этом смысле ЕС — это не только арсенал, кладовщик и кассир Соединенных Штатов, когда нужно выдавать что-то из оружия или деньги Зеленскому, не привлекая лишнего внимания американского народа. Это еще и тот, кто берет на себя все издержки американо-британской войны против России», — считает Василий Колташов.
Вот почему хуже они делают нам: мы это чувствуем, а для американцев — для хозяев Европы —это всего-навсего некоторые затруднения у подвластных им туземцев (для каких-то французов, итальянцев, румын, для других народов), которых они не уважают и с чьими потерями не считаются, объясняет эксперт.
Он припомнил знаменитые высказывания Наполеона после неудачной кампании 1812 года о том, что французов погибло всего 150 тысяч человек. А сотни тысяч всех остальных погибших не учитываются.
«Вот у американцев такой же взгляд на Европу, как и у их представителей. То есть у колониальной администрации — у брюссельской бюрократии — такой же взгляд: ну и что? Лишь бы России было неудобно, а туземцы выдержат, у них шкуры дубленые — что у французов, что у итальянцев. Пускай терпят. Они же не возмущаются, значит, проблемы не существует. Ну, разоряются там фермеры — хорошо для американских фермеров, потому что и так много зерна производится в мире и много еще чего, пусть американские фермеры продают. Оказались они без российского газа, без российских удобрений — ну и прекрасно: американцы просто поставят им свой сжиженный природный газ и удобрения. Да, их будет мало, и значительная часть предприятий в Европе погибнет— ну и что? Ну так также все равно лучше для Соединенных Штатов», — подметил политический аналитик.
Эта ситуация на европейских экономиках действительно очень сильно сказывается: они разрушаются, теряют все. А мы в то же самое время найдем рынки сбыта для своей продукции, и российская экономика будет развиваться и замещать европейскую промышленность, включая пищевую, считает эксперт. Даже сыр им будет экспортировать Россия.
«Для рядовых европейцев это хуже, но в рамках вот этой единой западной системы это не учитываемые потери. То есть это не считается. Ну какая разница барину, сколько башмаков или лаптей сносят крестьяне, выполняя его поручения? Или сколько деревянных башмаков сносят французы — до этого вообще нет никакого дела Госдепу. Ну и что, что они пострадают — так они для этого существуют в конце концов, с точки зрения американского внешнеполитического ведомства, и должны взять на себя издержки процесса. Они и взяли», — объяснил Колташов.
Ранее Василий Колташов заявил: погрузится ли Германия в бедность и отчаяние, зависит от сонных бюргеров.