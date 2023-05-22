Артист Пашутин уличил латвийскую певицу Вайкуле в отсутствии ума после ее слов о России

Народный артист Александр Пашутин резко высказался в отношении сбежавшей певицы Лаймы Вайкуле. Он назвал исполнительницу безграмотной и указал на отсутствие у нее знаний по истории.
Актер подчеркнул, что, как ребенок войны, он не может слушать заявления женщины. Как полагает эксперт, Вайкуле – «конченая идиотка». Таким мнением он поделился в беседе с изданием «АиФ».
Пашутин обратил внимание и на музыкальные способности певицы. По его мнению, они достаточно скромны.
«Может, у нее есть одна октава в голосе. Но больше у нее ничего нет, особенно ума! Слова этой дуры про памятник советскому солдату я даже не желаю комментировать. Одно только скажу: если бы Советский Союз не победил фашистов, ее и на свете бы не было», — отметил он.
Стоит отметить, что ранее общественники из организации «Зов народа» призывали СК РФ проверить Вайкуле по статье «Реабилитация нацизма». Соответствующее обращение приводит RT. По мнению представителей движения, ей также необходимо запретить въезд в Россию.