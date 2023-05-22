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Глава Белгородской области Гладков сообщил о принятии необходимых мер для ликвидации ДРГ

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков сообщил о принятии необходимых мер для ликвидации ДРГ

Сотрудники правоохранительных органов России принимают меры по нейтрализации украинских диверсантов в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил в своем личном Telegram-канале о проникновении на территории области диверсионно-разведывательной группы украинцев.

«Вооруженные силы Российской Федерации вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков.

Канал RT сообщал о двоих пострадавших в результате минометного обстрела села Глотово, который ВСУ вели утром. Тяжело раненная женщина была отправлена в реанимацию, другой житель района получил травмы средней степени тяжести.
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