Путин поручит проработать законопроект Верховного суда о гуманизации уголовной практики

Президент России Владимир Путин поручит проработать с экспертами, общественниками и депутатами законопроект Верховного суда о гуманизации уголовной практики.
Глава государства поручит рассмотреть идею Верховного суда о несодержании под стражей женщин, совершивших впервые преступления небольшой или средней тяжести.
Ранее Владимир Путин наградил конструктора снайперской винтовки Чукавина конструктора Андрея Чукавина орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.