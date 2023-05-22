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Путин поручит проработать законопроект Верховного суда о гуманизации уголовной практики

Политика
Путин поручит проработать законопроект Верховного суда о гуманизации уголовной практики

Президент России Владимир Путин поручит проработать с экспертами, общественниками и депутатами законопроект Верховного суда о гуманизации уголовной практики.

Глава государства поручит рассмотреть идею Верховного суда о несодержании под стражей женщин, совершивших впервые преступления небольшой или средней тяжести.

Ранее Владимир Путин наградил конструктора снайперской винтовки Чукавина конструктора Андрея Чукавина орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.
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