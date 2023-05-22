В Совфеде ответили на предложение об увеличении рабочей недели до шести дней

Увеличение рабочей недели до шести дней приведет к снижению эффективности и дополнительному травматизму. Об этом сообщил член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Представитель Совфеда подчеркнул, что любой труд — это затраты физических, моральных или умственных сил. Башкин также подтвердил, что эффективной работы следует добиваться за счет ее технологичности.
«Чрезмерное увеличение трудового дня и трудовой недели лишит человека возможности отдыхать: вместо того, чтобы получить плюс в виде лишних сделанных гаек, болтов, мы получим минус, связанный с потерей производительности, травматизмом, снижением эффективности и так далее», — заявил Башкин.
Ранее Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложили главе Минтруда Антону Котякову ввести в России шестидневную рабочую неделю. В объединении уверены, что это позволит повысить устойчивость экономики, пишет Национальная Служба Новостей.