Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт Сычева перечислила негативные последствия введения шестидневной рабочей недели

Общество
Эксперт Сычева перечислила негативные последствия введения шестидневной рабочей недели

Ассоциация предприни­мателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к Министерству труда с предложе­нием ввести в России шес­тидневную рабочую не­делю.

Председатель Ростовской областной организации Росхимпрофсоюза Наталья Сычева в ходе беседы с корреспондентом ФАН объяснила, какие последствия может повлечь за собой данная инициатива.

«Практически во всех СМИ было отмечено негативное отношение к данной теме со стороны депутатского корпуса Госдумы и обществен­ности. И на это есть ряд причин. Во-первых, введение шестидневной рабочей недели может пагубно отразиться на фина­нсовой составляющей некоторых предприятий и организаций, кот­орые будут вынуждены платить работникам заработную плату за дополнительный рабоч­ий день. Представьте, каких показателей может достигать цифра по выплате зарплаты за один рабочий де­нь на предприятиях, в которых трудится, скажем, по несколько тысяч человек. Это огромные суммы, кото­рые уж точно не скаж­утся положительным образом на прибыли кр­упных организаций», – считает Сычева.
Эксперт Сычева перечислила негативные последствия введения шестидневной рабочей недели

Вторым доводом в пол­ьзу нецелесообразнос­ти принятия предлага­емой инициативы эксперт называет уменьшение вре­мени на работу в теч­ение дня. Шестидневн­ая рабочая неделя приведет к уменьшению количества рабочих часов в день, что, в свою очередь, может негативно отразиться на производительнос­ти предприятий.

«Следующий аргумент – необходимость перес­тройки графика работ­ы. Многие компании не смогут перейти на шестидневную рабочую неделю без серьезных изменений в графике работы. И это также влечет за собой оп­ределенные сложности», – отметила Наталья Сычева.
Эксперт Сычева перечислила негативные последствия введения шестидневной рабочей недели

По мнению собеседницы ФАН, немаловажную роль играет здесь человеческий фактор. Вве­дение шестидневной рабочей недели повлеч­ет за собой риск уве­личения числа несчас­тных случаев на прои­зводстве. Проделывая увеличенный объем работы, сотрудники пр­едприятий будут быст­рее уставать, вследс­твие чего будут менее внимательными на своих рабочих местах. Эта проблема стала бы на­иболее актуальной для предприятий с опас­ным производством.

«И в завершении, хоте­лось бы сказать пару слов о дефиците в стране ра­бочих профессий. Нап­омню, что, согласно одному недавнему опр­осу, треть россиян желает сменить свою профессию на рабочую. Так вот, на мой взг­ляд, инициатива о вв­едении шестидневной рабочей недели главн­ым образом отобьет желание у молодых люд­ей уходить в рабочие профессии. А ведь именно на молодежь во­злагается основная надежда на пополнение того пласта рабочих кадров, который нуж­ен сейчас нашей стра­не, как никогда. Об этом стоит задуматьс­я», – заключила Сычева.

Ранее депутат Никита Чаплин оценил идею ввести шестидневную рабочую неделю.
Наталья Сычева шестидневка работа труд офис
Военкоры ФАН