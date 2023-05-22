Эксперт Сычева перечислила негативные последствия введения шестидневной рабочей недели

По мнению собеседницы ФАН, немаловажную роль играет здесь человеческий фактор. Вве­дение шестидневной рабочей недели повлеч­ет за собой риск уве­личения числа несчас­тных случаев на прои­зводстве. Проделывая увеличенный объем работы, сотрудники пр­едприятий будут быст­рее уставать, вследс­твие чего будут менее внимательными на своих рабочих местах. Эта проблема стала бы на­иболее актуальной для предприятий с опас­ным производством.