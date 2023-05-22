Эксперт Сычева перечислила негативные последствия введения шестидневной рабочей недели

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к Министерству труда с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Председатель Ростовской областной организации Росхимпрофсоюза Наталья Сычева в ходе беседы с корреспондентом ФАН объяснила, какие последствия может повлечь за собой данная инициатива.
«Практически во всех СМИ было отмечено негативное отношение к данной теме со стороны депутатского корпуса Госдумы и общественности. И на это есть ряд причин. Во-первых, введение шестидневной рабочей недели может пагубно отразиться на финансовой составляющей некоторых предприятий и организаций, которые будут вынуждены платить работникам заработную плату за дополнительный рабочий день. Представьте, каких показателей может достигать цифра по выплате зарплаты за один рабочий день на предприятиях, в которых трудится, скажем, по несколько тысяч человек. Это огромные суммы, которые уж точно не скажутся положительным образом на прибыли крупных организаций», – считает Сычева.
Вторым доводом в пользу нецелесообразности принятия предлагаемой инициативы эксперт называет уменьшение времени на работу в течение дня. Шестидневная рабочая неделя приведет к уменьшению количества рабочих часов в день, что, в свою очередь, может негативно отразиться на производительности предприятий.
«Следующий аргумент – необходимость перестройки графика работы. Многие компании не смогут перейти на шестидневную рабочую неделю без серьезных изменений в графике работы. И это также влечет за собой определенные сложности», – отметила Наталья Сычева.
По мнению собеседницы ФАН, немаловажную роль играет здесь человеческий фактор. Введение шестидневной рабочей недели повлечет за собой риск увеличения числа несчастных случаев на производстве. Проделывая увеличенный объем работы, сотрудники предприятий будут быстрее уставать, вследствие чего будут менее внимательными на своих рабочих местах. Эта проблема стала бы наиболее актуальной для предприятий с опасным производством.
«И в завершении, хотелось бы сказать пару слов о дефиците в стране рабочих профессий. Напомню, что, согласно одному недавнему опросу, треть россиян желает сменить свою профессию на рабочую. Так вот, на мой взгляд, инициатива о введении шестидневной рабочей недели главным образом отобьет желание у молодых людей уходить в рабочие профессии. А ведь именно на молодежь возлагается основная надежда на пополнение того пласта рабочих кадров, который нужен сейчас нашей стране, как никогда. Об этом стоит задуматься», – заключила Сычева.
Ранее депутат Никита Чаплин оценил идею ввести шестидневную рабочую неделю.