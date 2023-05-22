«Наши убитые товарищи захораниваются без наград, потому что бюрократы-чиновники не выдают их вовремя»: Пригожин о бойцах ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин ранее заявил, что медаль за освобождение Артемовска лучше вообще не создавать, если она будет раздаваться всем подряд. По его словам, такую награду нужно вручать тем, кто действительно принимал участие в установлении контроля над городом или способствовал этому.