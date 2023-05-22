«Наши убитые товарищи захораниваются без наград, потому что бюрократы-чиновники не выдают их вовремя»: Пригожин о бойцах ЧВК «Вагнер»

Погибших в ходе боевых действий бойцов ЧВК «Вагнер» хоронят без наград, поскольку бюрократы-чиновники не могут выдать их вовремя, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
В Сети появилась информация, что руководство Минобороны России уже сформировало списки для вручения государственных наград за взятие Артемовска. Журналисты издания «Глас народа» поинтересовались у основателя «оркестра», насколько это справедливо.
Пригожин в очередной раз напомнил, что военное ведомство РФ ввело специальную медаль «О взятии Пальмиры» после установлении контроля со стороны ЧВК «Вагнер» над этим сирийским городом. Тогда, подчеркнул Пригожин, награду получили даже «секретарши на Фрунзенской набережной».
Если говорить про Артемовск, то, по словам Пригожина, в списки на вручение наград могут попасть генералы, которые «шаркали своими тапочками по паркету» и не появлялись на передовой. Медали также могут вручить представителям 55-й тувинской бригады, которая, согласно слухам, уже вся увешана Звездами Героев.
«Но если в министерстве обороны ордена и медали получат обычные солдаты за Бахмут или за что угодно другое, я двумя руками за, и готов с себя снять эти награды и отдать им, потому что любые солдаты, даже если они ничего не штурмовали, они все равно правы, ведь если они не выполняют задачу, они не выполняют ее из-за бардака и из-за тех генералов, которые управлять нормально не могут», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин добавил, что все «вагнеровцы» обязательно получат достойные награды. Однако сейчас складывается ситуация, в которой погибших бойцов хоронят без медалей.
«Но на сегодняшний день, наши убитые товарищи захораниваются без наград, потому что бюрократы-чиновники не выдают их вовремя. Выдача наград убитым занимает два-три месяца. Сидят клоуны на Старой площади, которые просто не хотят этого делать», — поделился мнением основатель «оркестра».
Евгений Пригожин ранее заявил, что медаль за освобождение Артемовска лучше вообще не создавать, если она будет раздаваться всем подряд. По его словам, такую награду нужно вручать тем, кто действительно принимал участие в установлении контроля над городом или способствовал этому.