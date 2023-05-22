Прокуратура инициировала проверку по факту обрушения потолка в рязанской школе № 21

Прокуратура Рязанской области проведет проверку после инцидента с обрушением потолка в школе №21 по улице Белякова. Об этом уведомили на сайте учебного заведения.
Как информирует сетевое издание 62INFO.RU, по результатам проверочных мероприятий сотрудники надзорного ведомства вынесут свою оценку работе должностных лиц образовательной организации, представителям органов местного самоуправления и органов, на которые возложена обязанность контроля за соблюдением прав учащихся на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях, отмечается в сообщении.
Обрушение полка произошло в воскресенье, 21 мая. Всех учеников первых классов отправили на летние каникулы, а прочие обучающиеся будут заканчивать учебный год на дистанте.