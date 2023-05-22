Прокуратура инициировала проверку по факту обрушения потолка в рязанской школе № 21

Как информирует сетевое издание 62INFO.RU, по результатам проверочных мероприятий сотрудники надзорного ведомства вынесут свою оценку работе должностных лиц образовательной организации, представителям органов местного самоуправления и органов, на которые возложена обязанность контроля за соблюдением прав учащихся на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях, отмечается в сообщении.