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Пресс-секретарь президента РФ Песков: Кремль оценивает уровень консолидации общества вокруг Путина как высокий

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Кремль оценивает уровень консолидации общества вокруг Путина как высокий

Кремль оценивает уровень консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина, как высокий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что данный фактор важен для главы государства. Кроме того, он имеет значение и для общества.

«Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий. Это важно. Это важно и для президента, и для нас всех», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также подтвердил ближайшую встречу Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Их переговоры должны будут пройти в Москве 24 мая, пишет Национальная Служба Новостей.
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