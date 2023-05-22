Пресс-секретарь президента РФ Песков: Кремль оценивает уровень консолидации общества вокруг Путина как высокий

Кремль оценивает уровень консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина, как высокий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что данный фактор важен для главы государства. Кроме того, он имеет значение и для общества.
«Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий. Это важно. Это важно и для президента, и для нас всех», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России также подтвердил ближайшую встречу Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Их переговоры должны будут пройти в Москве 24 мая, пишет Национальная Служба Новостей.