В Польше заявили о начале подсчета ущерба от действий СССР в период Второй мировой войны

Польские власти начали подсчет суммы ущерба от действий СССР в период Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранный дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения.
Мулярчик отметил, что подсчетом занимается Институт военных дел Польши. В докладе ведомство опишет исследование, которое покажет весь ущерб от «оккупации». Варшава считает, что компенсировать все потери должна Москва.
«Это должно быть солидное исследование, показывающее как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов с западных земель, последующую эксплуатацию польского государства, невыгодные «угольные соглашения», — заявил дипломат.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что политолог Александр Гусев высказал свое мнение насчет требований Польши получить репарации со стороны России. Он считает, что у Варшавы сформировались подобные убеждения под влиянием США.