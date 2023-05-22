Мэр Тбилиси Каладзе выступил против введения визового режима для российских граждан

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе выступил против введения визового режима для граждан России. Как он отметил в беседе с журналистами, необходимость в принятии подобного решения отсутствует.
Ранее оппозиция начала организовывать в стране митинги против восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Однако градоначальник не поддержал проведение подобных акций протеста.
«Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию», — пояснил он.
При этом политик добавил, что среди гостей есть также представители бизнеса. Речь идет о тех, кто не попал под санкции компании, в сотрудничестве с которыми «нет никакой проблемы».
До этого стало известно, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй намерен посетить Россию к концу текущей недели. Дипломат прибудет в Москву, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.