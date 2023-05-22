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Мэр Тбилиси Каладзе выступил против введения визового режима для российских граждан

Политика
Мэр Тбилиси Каладзе выступил против введения визового режима для российских граждан

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе выступил против введения визового режима для граждан России. Как он отметил в беседе с журналистами, необходимость в принятии подобного решения отсутствует.

Ранее оппозиция начала организовывать в стране митинги против восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Однако градоначальник не поддержал проведение подобных акций протеста.

«Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию», — пояснил он.

При этом политик добавил, что среди гостей есть также представители бизнеса. Речь идет о тех, кто не попал под санкции компании, в сотрудничестве с которыми «нет никакой проблемы».

До этого стало известно, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй намерен посетить Россию к концу текущей недели. Дипломат прибудет в Москву, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.
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